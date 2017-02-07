У Туреччині «Ворскла» зіграє з угорцями, білорусами, узбеками та словенцями

07.02.2017 Поділитися

Полтавці остаточно визначили перелік спаринг-партнерів на заключних турецьких навчально-тренувальних зборах.

Ними стали чорногорська «Будучность», з якими «біло зелені» поміряються силами 8 лютого. Солігорський «Шахтар» із Білорусі стане суперником команди Василя Сачка 11 числа, а футбольний клуб «Алмалик» (Узбекистан) – 14 лютого. За день до вильоту додому, а саме 18 лютого, ворскляни зіграють проти словенської «Олімпії» з Любляни.

Також полтавці поповнили ряди команди колишнім гравцем «Металіста», «Волині», молдовського «Шерифа» та казахського «Атирау» - В’ячеславом Шарпаром. Футболіст обрав собі 11 номер. Шарпар провів з «Ворсклою» перші збори, де сподобався тренерському штабові. «Біло-зелені» підписали з півзахисником 1-річний контракт.

Віктор Карпенко