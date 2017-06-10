У Запоріжжі затримали банду поліцейських, що промишляла розбоєм та пограбуваннями

10.06.2017 Поділитися

У Запоріжжі затримали шістьох учасників організованого угруповання з діючих і колишніх поліцейських, які скоювали розбійні напади, повідомляє «Українська асоціація власників зброї».

Правоохоронці встановили, що в бандформування входили колишні співробітники спецпідрозділу «Беркут» і співробітники поліції.

Зловмисники отримували від інформаторів дані про одержання громадянами великих сум готівки. Після чого у формі з'являлися за місцем проживання жителів Запоріжжя і, погрожуючи вогнепальною зброєю і фізичною розправою, відбирали майно і гроші.

Оперативники спецслужби затримали трьох бандитів під час чергового розбійного нападу на квартиру запорожця, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень. Співробітники СБ України є докази причетності угруповання до кількох розбійних нападів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Всіх шістьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання про перекваліфікацію злочинних дій на статтю 257 – «бандитизм». Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у 2015 році Генпрокуратура України розслідувала злочин про незаконне прослуховування мобільних телефонів співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю Служби безпеки України, а також Управління МВС в Полтавській області. Було відкрито провадження проти колишнього обласного екс-прокурора регіону Яна Стрелюка і начальника міліції, а тепер Нацполіції Полтавської області Олега Беха, а також їх підлеглих. Їх підозрювали в незаконному прослуховуванні своїх колег. Після цього Стрелюка «попросили на підвищення» з облпрокурора області на прокурора одного з районів Києва. Олег Бех зумів уникнути відповідальності і поки що обіймає керівну посаду.