​Убивство як наслідок пияцтва

28.04.2017 Поділитися

Безробіття – безгрошів’я – неробство - пияцтво – злочин. На жаль, дуже часто саме за такою схемою розвивається ситуація в українських селах, які набагато більше, ніж міста, потерпають від того, що там немає роботи. І полтавські не виняток. Втрачається сенс життя, руйнуються соціальні зв’язки. Чимало чоловіків відчай топлять у чарці.

Ось і в селі Матяшівка Лубенського району 25 квітня сталося жорстоке вбивство. Причому, ні вбивця, ні свідки не відразу це зрозуміли.

Просто один дебело підігрітий горілкою 33-річний односелець під час гуртового вживання оковитої віддухопелив іншого нетверезого 61-річного сусіда за те, що останній напередодні нібито грубо відізвався про його батька. Розпиття алкоголю продовжили й поснули. І тільки на ранок зрозуміли, що побитий пенсіонер помер.

Експерти, що робили розтин тіла загиблого, були вражені жорстокістю, з якою вбивство було скоєне. На тілі майже не залишилось цілого місця, ребра були проламані, що свідчить про те, що по тілу стрибали ногами, обличчя перетворилось на суцільне місиво, в пориві гніву вбивця навіть розірвав щоку своєї жертви.

Затриманого, який, до речі, свого часу вже відсидів строк за вбивство, доставили до Лубенського відділку поліції, але він не розумів, навіщо його сюди привезли.

За словами начальника Лубенського РВ Нацполіції Володимира Федана, за повторне скоєння вбивства 33-річному чоловікові загрожує від десяти до п'ятнадцяти років тюрми або довічне ув’язнення. Йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Наразі вбивства на побутовому ґрунті в результаті раптово виниклих неприязних відносин, та ще й в стані алкогольного сп’яніння, є найпоширенішими на теренах нашого краю.

Олександр Назарець, журналіст

м.Лубни