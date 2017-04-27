​Учасників АТО Полтавщини забезпечать санаторно-курортними путівками

27.04.2017 Поділитися

З поточного року особи з інвалідністю та учасники антитерористичної операції (АТО) вперше вільно обиратимутьсанаторно-курортні заклади.

Нині система закупівель санаторно-курортних послуг змінилася на відшкодування їхньої вартості відповідній категорії осіб. Суттєвою зміною буде безготівковий перерахунок коштів на рахунки санаторно-курортних закладів за надані послуги через тристоронню угоду, а саме особа з інвалідністю/учасник АТО - управління - санаторій.

При цьому встановлена гранична вартість путівки до відповідних закладів для відшкодування вартості. Вона у 2017 році становить:

- для інвалідів війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції та інвалідів загального захворювання та з дитинства – 5250,00 грн. (без ПДВ);

- для учасників бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300,00 грн. (з ПДВ);

- для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 18217,00 грн. (без ПДВ);

- для громадян, які супроводжують інвалідів І групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 4691,00 грн.

Прес-служба Полтавської ОДА повідомляє, що якщо вартість цього лікування у вибраному особою санаторно-курортному закладі перевищує граничний розмір, то людина здійснює доплату власними коштами, що є відносно незначними витратами.

Зараз проводиться розробка переліку базових послугсанаторно-курортних закладів .

Оздоровлення осіб цієї категорії у поточному році буде проведено відповідно до виділеної суми, яка становить 5,9 млн. грн., та з урахуванням черговості згідно з датою постановки на облік. Тобто, той учасник АТО чи інвалід, який звернувся раніше, має право одним із перших отримати путівку. Таким чином вдасться провести оздоровлення не гірше, ніж у минулому році.

Проведена необхідна підготовка та інформування осіб, що підпадають під категорію осіб з інвалідністю та учасників АТО. Було проведено відповідне опитування.

Після визначення переліку базових послуг, які надаватимуться відповідними закладами, учасники АТО та особи з інваліднісю зможуть відвідати ті санаторно-курортні заклади, які ними були попередньо обрані. Й тепер їм не доведеться турбуватися про те, де знайти кошти, щоб полікуватися.