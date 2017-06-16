Україна 4 з кінця за рівнем політичної стабільності

16.06.2017 Поділитися

Україна піднялася на 6 місць у рейтингу успішності інновацій Global Innovation Index, також посіла 4 з кінця місце по політичній стабільності та 6 з кінця за рівнем політичного середовища, повідомляє «Новое время».

Перше місце зайняла Швейцарія. Швеція – 2, за нею йдуть Нідерланди, США та Велика Британія.

Минулого року Україна посіла 56 місце, а в 2015 році – 64.

За рівнем політичної стабільність Україна – 124 (з 127 країн). За рівнем незалежності судів 110 місце (з 127 країн). За рівнем політичного середовища – 122 (з 127 країн).

Нагадаємо, Україна посіла 137 з 144 місць за якістю дорожнього покриття у рейтингу організації «The World Economic Forum». Таким чином наші дороги – в десятці найгірших у світі.

Віктор Карпенко