Україна 64 у світі за рівнем соціального розвитку

05.07.2017 Поділитися

Україна посіла 64 місце за рівнем життя серед 128 країн світу. Такий рейтинг опублікували за результатами глобального дослідження «Індекс соціального розвитку». Провела дослідження американська неурядова організація Social Progress Imperative.

В 2017 році Україна набрала 68,35 балів соціального розвитку та увійшла до когорти країн із показником «вище середнього».

Майже 100 балів Україна має за показниками «харчування та базове медичне обслуговування» (98,47 зі 100) та «доступ до базової освіти» (97,52). Найнижчі бали України – в категоріях «толерантність» (40,52) та «якість навколишнього середовища» (50,37).

1 у цьому рейтингу Данія, 2 – Фінляндія, 3 і 4 місця розділені між Ісландією і Норвегією. У 10 кращих також Швейцарія, Канада, Нідерланди, Швеція, Австралія та Нова Зеландія.

Відділ моніторингу