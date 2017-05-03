​Україна: Апокаліпсису не буде

03.05.2017 Поділитися

Російська інформкартинка щодо України давно відірвалася від реальності і не поспішає повертатися назад.

Інформаційне протистояння вже давно увійшло в повсякденне життя українського суспільства. Наші співгромадяни постійно стикаються з проявами інформаційної агресії, при цьому навіть на четвертому році відкритої форми гібридної війни іноді сприймаючи російську пропаганду.

У Європі вже давно хорошим тоном вважається ігнорувати представників російських медіа через їх тенденційності і відвертої необ'єктивності. Останній і найбільш яскравий приклад - відмова штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона акредитувати представників RT і Sputnik Media для участі в його передвиборних заходах. Схоже, медіа-гігієна поступово поширюється і на відому своєю політкоректністю Західну Європу. Навіть в Старому Світі зрозуміли, що російські медіа можуть бути токсичними і небезпечними в умовах, коли боротьба йде не за території, а за свідомість і погляди людей.

За інформацією інсайдерів і оцінками експертів, Росія витрачає на інформаційну війну близько 4 млрд. дол. на рік, з яких тільки на телеканал Russia Today доводиться від 600 млн до 1 млрд. дол. щорічно. Основними фігурантами інформаційної війни і нагнітачами істерії на російському ТБ, як і раніше залишаються лідер ЛДПР Володимир Жириновський, телеведучі Дмитро Кисельов і Володимир Соловйов, схильний бризкати слиною з претензією на аналітику вождь руху "Суть часу" Сергій Кургінян. Ці "вершники" медіа-апокаліпсису обіцяють нашій країні численні проблеми, які неминуче повинні привести до краху України. Улюбленою для російських ЗМІ залишається тема "Третього майдану", який кремлівські пропагандисти вважають неминучістю для України.

Як підкріплення до кремлівських пропагандистів в інформаційній війні проти України приєдналися телекомпанії та Інтернет-ресурси, газети окупованих Росією територій. Вони не тільки вивуджують з подій всередині країни негативну складову, а й свідомо перекручують факти, дезінформуючи місцеве населення. Слід нагадати, що в Криму і на Донбасі в період до початку російського вторгнення традиційно заправляли соратники Віктора Януковича з Партії регіонів.

У цьому контексті будь-які політичні події, особливо протестні виступи (явище цілком нормальне для демократичного суспільства), що відбуваються в Україні, інтерпретуються як початок "Третього майдану" і повинні, згідно з прогнозами РосСМО, привести до хаосу в країні. Телевізійні гуру російської пропаганди змагаються один з одним переважно в ступені апокаліптичності прогнозів, їх впевненість у неминучості дезінтеграції нашої країни непохитна. Особливо яскраво це проявляється на початку час, коли за часом збігаються річниця трагічних подій в Одесі і сплеск "победобесія".

Необхідно розуміти, що інформаційна лінія кремлівських пропагандистів має чітко визначених адресатів. Їх кілька. Це українські громадяни, які вважають за необхідне знайомитися з інформаційною продукцією російських телеканалів після заборони їх трансляції в Україні. Жителі Росії, в якій послідовно створюється режим обложеної фортеці і підкреслюється, що на просторах РФ повторення українських подій бути не повинно. Мабуть, основний одержувач російської медіа-чорнухи - політична еліта Заходу, яку таким чином намагаються переконати в марності підтримки України.

При цьому пропагандисти воліють пересмикувати факти, особливо не соромлячись. Один з ключових російських рупорів дезінформації - телеканал "Зірка" в своєму телешоу "Процес" з телеведучою Н.Фрідріхсон ще на початку минулої зими підкреслив, що Україна замерзне без газу з Росії і вугілля з Донбасу. Цікаво, чи не цієї чи установкою керувалися ініціатори блокади транспортних перевезень на Донбасі, активізувалися саме в січні 2017-го?

Але вже в лютому 2017 року стало зрозуміло, що Україна змогла пережити другу зиму поспіль без потрясінь і перебоїв в опаленні, остаточно зістрибнувши з російської енергетичної голки. Думаєте, про це повідомили російські федеральні канали? Ні, вони продовжували стверджувати, що Україні не дадуть черговий транш МВФ, що на вулицях українських мегаполісів люди їдять диких тварин і навпаки. Російська інформаційна картина щодо України вже давно відірвалася від реальності і не поспішає повертатися назад.

Що в цій ситуації потрібно робити громадянам нашої країни? Розвивати в собі скепсис і пам'ятати, що в умовах гібридної агресії боротьба йде за свідомість, а не за території. Пам'ятати, що Кремль розраховував на крах України ще влітку-восени 2014 року, але його плани були зірвані спільними зусиллями ЗСУ, спецслужб і звичайних громадян. Усвідомлювати, що розвиток демократичної України - серйозний виклик для Кремля, і він спробує знову і знову взяти нашу країну на короткий поводок. Однак підстав для Апокаліпсису в Україні немає, як би не старалися переконати нас в зворотному кремлівські пропагандисти.

Євген Магда

За матеріалами http://glavred.info/