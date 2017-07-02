Україна посідає перше місце в світі за темпами падіння вартості житла

02.07.2017 Поділитися

Україна посідає перше місце в світі за темпами здешевлення житла. Середня вартість квартир в Україні з липня по грудень 2016 року знизилися на 4,9%, а з січня по березень 2017 року ціни впали ще на 1,9%. Пише «Столична нерухомість» із посиланням на звіт «Global House Price Index».

Зазначимо, що індекс цін на житло загалом у світі за аналогічний період продемонстрував зростання на 6,5%. Це найкращий результат за останні три роки. Також повідомляється, що в 11 країнах світу ціни на житло за рік зросли більш ніж на 10%.

Лідером у рейтингу зростання вартості житла є Ісландія, де нерухомість подорожчала на 17,8%. Також значно зросли ціни в Гонконгу, Новій Зеландії, Канаді, Туреччині, Мальті, Чехії, Естонії, Угорщині, Китаї та Норвегії. Додамо, що для дослідження було взято реальні ціни на нерухомість у 57 країнах.

Відділ моніторингу