​Україна вшанувала пам‘ять жертв Чорнобиля

26.04.2017 Поділитися

31 рік тому сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС.

Цього дня 1986 року вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Доза радіації, що потрапила у повітря, була в 40 разів більшою, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн - Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим - сьомим рівнем небезпеки.

Від самого початку керівництво УРСР приховувало факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з'явилося перше офіційне повідомлення.

У перші дні після аварії було евакуйоване населення 10-кілометрової зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя мешкало понад 2,6 млн осіб. У результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн. га земель.

Щоб запобігти викидам радіації, до кінця 1986-го року четвертий реактор АЕС накрили спеціальним "саркофагом". Його будували сотні тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. Після цього Чорнобильську АЕС знову запустили. І до повного закриття у 2000 році вона виробила елктроенергії більше, ніж до аварії.

Об'єкт «Укриття», зведений у 1986 році, поступово руйнувався. Тож у 2004 році було проведено тендер на проектування і спорудження нового «саркофагу» - нового безпечного конфайнмента. Його будівництво розпочалось у 2012 році. 29 листопада 2016 року на «Укриття» було насунуто арку нового безпечного конфайнмента (НБК).

Протягом 2017 року НБК буде повністю введений в експлуатацію, а вже з 2018 року розпочнуться роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об'єкту «Укриття». За задумом проектувальників, нова споруда зможе вирішити проблему, як мінімум, на сто років.Передбачають, що за цей час з‘являться технології, за допомогою яких залишки реактора захоронять без участі людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я, внаслідок техногенної катастрофи загинуло 9 тисяч людей, хоча рух Greenpeace оцінює кількість жертв у 90 тисяч.

Сьогодні президент України Петро Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко взяли участь у пам'ятних заходах з нагоди роковин Чорнобиля.Глави держав спільно вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідали ряд об'єктів на Чорнобильській АЕС.