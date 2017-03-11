Україна введе електронні візи для іноземців - МЗС

11.03.2017 Поділитися

В Україні збираються запровадити систему оформлення електронних віз для в'їзду іноземців до країни. Про це повідомили в прес-службі МЗС України.

– Єгипет планує ввести влітку електронні візи для іноземців. Систему електронних віз для іноземців запровадить й Україна, — йдеться у повідомленні консульської служби МЗС у Twitter.

Відзначимо, зовнішньополітичне відомство Єгипту повідомило про намір ввести електронні візи для іноземців уже від літа.

– Система буде готова вже в травні, — оголосив міністр комунікацій та інформаційних технологій АРЄ Ясер аль-Каді. — Вона дозволить значно зняти навантаження з сил безпеки, а також полегшить отримання права на в'їзд у країну самим туристам.

За його словами, туристам досить заповнити в електронному вигляді форму для отримання візи, а після схвалення владою копія права на в'їзд буде спрямована їм по електронній пошті.

Зараз туристи, які в'їжджають в Єгипет, купують візу на кордоні, проте це завжди пов'язано з великими чергами і зайвої нервуванням для приїхали відпочити іноземців.

Віктор Карпенко