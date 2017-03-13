Україна зобов'язана виплатити $12,5 млрд боргів за 2 роки

13.03.2017 Поділитися

Україна мусить сплатити 12,5 млрд доларів із зовнішнього й внутрішнього боргу в 2017-2019 роках. Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій, передають «Українські новини».

Чурій зазначив, що співробітництво з Міжнародним валютним фондом надто важливе для продовження структурних реформ в Україні, а також для поповнення міжнародних резервів.

– У 2017-2019 роках Україна повинна провести платежі як з основної суми, так і з обслуговування зовнішнього й внутрішнього деномінованого у валюті державного боргу на суму близько 12,5 млрд доларів, – розповів він.

Зараз всі підписанти меморандуму, включаючи Національний банк, дали згоду на його публікацію. Таким чином, меморандум буде опублікований після схвалення радою директорів МВФ.

Відомо, що Нацбанк оцінює необхідність виплат Україною із зовнішніх боргів в 2017 році в 2,5 млрд доларів.

Віктор Карпенко