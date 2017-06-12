Українці прокоментували театр безвізового абсурду Порошенка

12.06.2017 Поділитися

10 червня президент Петро Порошенко відкрив концерт в честь безвіза з ЄС, який проходив на Європейській площі Києва. До народу, який зібрався на свято, він звернувся словами, які приписують російському поетові Лермонтову: «Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

При цьому з'явилася інформація, що на грандіозний концерт зганяли студентів, бюджетників і курсантів військового інституту КНУ імені Шевченка. Користувачі соцмереж відреагували на промову президента і захід в цілому.

Відомий український блогер Володимир Бойко іронічно зазначив, що президент, імовірно перепивши, звертався до тих українців, що складають національну меншину Канади. Тоді як для пересічного українця з мінімальною зарплатою в 3200 грн кава у Братиславі, лоукост до Варшави і Віденська опера є недоступною розкішшю.

«Виступаючи в Ужгороді, Порошенко заявив, що «від сьогодні кожен українець може випити фантастичну каву у Братиславі, полетіти лоукостом у Варшаву, відвідати Віденську оперу».

До мене, звісно, доходили чутки, що Петро Олексійович зловживає алкоголем, але я не думав, що все настільки запущено. Хоча, можливо, під українцями Арбітр Нації мав на увазі національну меншину Канади», прокоментував Бойко у своєму Facebook.

Деякі кияни в коментарях нагадують, що в місті в більшості районів відключили гарячу воду. Тому згадувати про «невмитість», м'яко кажучи, не дуже доречно.