Українців штрафуватимуть та арештовуватимуть за носіння георгіївської стрічки
|Поділитися
Закон про заборону виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської стрічки вступив у силу.
Документом передбачається покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 грн) або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією цієї самої стрічки.
За повторний злочин передбачається те ж покарання, однак штраф сягатиме 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Положення нової статті Кодексу про адміністративні
правопорушення не поширюються на:
– випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року;
– в експозиціях музеїв;
– на оригіналах бойових знамен;
– на державні нагороди, якими нагороджувалися до 1991 року і упродовж 1991-2015 років у зв'язку з роковинами подій Другої світової війни;
– на могильних спорудах.
Зазначимо, що лише 2 з 8 нардепів, що представляють Полтавщину у Верховній Раді, підтримали цю ініціативу.
Віктор Карпенко