Українців штрафуватимуть та арештовуватимуть за носіння георгіївської стрічки

13.06.2017 Поділитися

Закон про заборону виготовлення, носіння та пропаганду георгіївської стрічки вступив у силу.

Документом передбачається покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 грн) або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією цієї самої стрічки.

За повторний злочин передбачається те ж покарання, однак штраф сягатиме 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Положення нової статті Кодексу про адміністративні правопорушення не поширюються на:

– випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року;

– в експозиціях музеїв;

– на оригіналах бойових знамен;

– на державні нагороди, якими нагороджувалися до 1991 року і упродовж 1991-2015 років у зв'язку з роковинами подій Другої світової війни;

– на могильних спорудах.

Зазначимо, що лише 2 з 8 нардепів, що представляють Полтавщину у Верховній Раді, підтримали цю ініціативу.

Віктор Карпенко