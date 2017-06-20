«Ukraїner» презентували фільм про яхтсмена з Горішніх Плавнів

20.06.2017 Поділитися

Попри величезний потенціал водного ресурсу, в Україні є всього кілька місць, які можна назвати оазами малого суднобудування. Одне з них – на Полтавщині, у місті Горішні Плавні. Сюди свого часу потрапляли люди з усього СРСР «будувати комунізм», пише у своєму матеріалі «Ukraїner».

Місто, радянська назва якого – Комсомольськ, було одним зі зразкових у регіоні. Заради будівництва ГЗК тут свого часу було знищено кілька мальовничих сіл, а річка Дніпро стала Каховським морем, яким можна було доплисти до Черкас або й до Києва.

На щастя, плавні, на честь яких тут в давнину назвали селище, залишилися й тепер вони оперізують місто. Нещодавно місту повернули історичну назву – Горішні Плавні – і дивно було б, якби тут не виявилось людей, що цими плавнями живуть.

Такою людиною є Василь Лещенко, до якого «Ukraїner» приїхав у гості під час експедиції. Він заснував єдиний у місті яхт-клуб, який швидко став візитівкою Горішніх Плавнів, а його саморобну яхту визнано емблемою міста.

На його яхтах можна було б навіть обійти навколо світу, але поки що капітан нового, щойно спущеного на воду судна «Фрегат-2», подорожує із сім’єю по Дніпру. Він неохоче говорить про зміну назви міста.

Відчувається, що саме Плавні, а не Комсомольськ – його стихія, але більшість переселенців, що сформували корінь населення міста, проти перейменування і цій більшості важко суперечити.

Відділ моніторингу