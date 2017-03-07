Українська геральдика налічує близько 200 варіацій зображень тризуба. За Київської Русі майже кожен правитель видозмінював герб під себе

07.03.2017 Поділитися

Навколо символіки тризубу і його походження ось уже кілька десятиліть точаться запеклі суперечки. Норманісти і антинорманісти, росіяни та українці, історики і геральдисти намагаються відшукати зерно правди у великій кількості історичних джерел, створюючи все нові теорії та суперечливі судження. Про версії походження малого герба України та його аналоги у світі розповів полтавський геральдист Микола Малик.

Давній символ

В історії людської цивілізації зображення тризуба фіксується ще з часів перших міст-держав Межиріччя та Індії. Він грав роль як зброї, так і знаряддя праці у богів та героїв різних народів. Сюди можна віднести і загальновідомого Нептуна – покровителя морів у римлян, і індуїстське божество Вішну.

На думку спільноти фахівців-геральдистів та релігієзнавців, цей знак є однією з найстаріших концепцій триєдності світу і його будови. Є чимало версій тлумачення тризубу (триденти). Однією з них є єдність трьох різних стихій або божеств, що втілюють їх.

Перші згадки про символи, подібні до сучасного Тризубу, на території України датуються І століттям н.е. У книзі римського поета та історика Валерія Флакка «Аргонавтики вісім книг» згадується традиція скіфських племен, що проживали на території Причорномор’я, зображати на своїх щитах «розділений на три частини вогонь», де автор проводив аналогію із тризубцем бога морів Нептуна.

Ще один тризубець, але уже на території Запоріжжя, археологи розкопали у «Луговій могилі». Він був із бронзи і датувався приблизно III – ІV ст. н. е.

Далі символіка тридента буде мандрувати ще декілька століть по всій Європі, поки, як стверджують прихильники так званої «норманської» теорії, не повернеться на терени новоствореної Київської Русі у вигляді сокола Рюрика.

Тризуб і тризубець

Тризуб є вужчим поняттям, ніж тризубець, і слугує позначенням саме українського малого гербу або ідентичних йому варіацій.

– В основі багатьох символів, що мають форму, яка нагадує український Тризуб, лежить саме тризубець. Останній є набагато ширшим поняттям і об’єднує всю тридентну символіку. Так, наприклад, на сьогоднішній день у світі є лише дві країни, що мають на своїх гербах триденти – це Україна і Барбадос. Але якщо розглядати саме Україну – то в нас зображено саме Тризуб, – розповідає Микола Малик.

Великий герб України згори. Знизу - герб Барбадосу на державному прапорі





Норманісти та антинорманісти

Ще з часів Російської імперії та її монархічної концепції, історики Східної Європи розділилися на два табори норманістів та антинорманістів. Перші схиляються до літописної версії походження державності всіх слов’янських Східноєвропейський країн, за якою засади державотворення розпочала династія Рюриків, що прийшла з Півночі. Інші вважають це нісенітницею і доводять правильність слов’янської самостійності, і таке ж походження легендарного князя-завойовника.

У цій суперечці також не обійшлося і без тризуба. Норманісти запевняють, що цей символ є похідним від Сокола Рюрика – родового символу вікінгів- завойовників, що як стверджує «Повість минулих літ», об’єднали всі східнослов’янські племена в єдину Київську державу.

На противагу їм, прихильники слов’янського походження державності вважають, що даний символ походить від зброї язичницького бога Перуна. Нею, за міфами, він вражає ворогів.

Проте на території Русі протягом усього періоду правління династії Рюриковичів кожен князь видозмінював символ родоначальника під свою особисту печатку, розповідає геральдист.

– Одні з перших іноземних згадок про використання русичами тридентів відноситься до XIV століття. Болгарський літопис «Хроніка Манасії» має гравюри, на яких військо Київського князя Святослава зображується під прапорами з тризубом, – каже Малик.

«Знак Рюриковичів» поширився по всіх князівствах Київської держави. Проте у деяких правителів він видозмінювався навіть до двозуба. Фахівці стверджують, що при переході герба від батька до сина, в батьківській варіант часто-густо вносились зміни – таким чином виникло чимало різновидів «знака Рюриковичів». Вітчизняна геральдика знає близько 200 різновидів Тризуба.

Азія та Європа

У ході російської агресії на Сході України «історики» країни-сусіда висунули версію про азійське походження Тризуба і українського народу як нащадків кочового населення Причорномор’я. Ця тема набула широкого розповсюдження в соцмережах, де російські «патріоти» пояснюють, чому саме український герб є азійського походження.

Жодних документальних підтверджень таких тез, щоправда, немає. Тому їх не беруть до уваги ні українські, ні західні історики.

– Тризуб і справді має схожість з хазарською і татарською тамгами – родовими символами ординської знаті. Проте тільки у плані форми. Всі доводи прихильників азійської версії походження Тризуба є лише сумнівною версією без документальних підтверджень. З такою ж впевненістю можна стверджувати, що український Тризуб походить від мінойських тридентів, наприклад. Щось з розряду радше політики, ніж науки, – резюмує Малик.

Як додає фахівець, усі суперечки навколо державного символу можуть точитися лише у європейській полярності, адже свідчення про його місцеве, а не принесене ординське походження, є задокументованими. Норманська чи антинорманістська теорії входять до цієї полярності, хоча і створюють ще більше різносторонніх думок.

Олександр Маслак