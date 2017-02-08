​Українська перемога від полтавської «Свободи» – регіонали на керівних посадах

08.02.2017 Поділитися

Заступник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко («Свобода») звинуватив полтавських діячів та представників громади в підтримці кандидата на посаду гендиректора «Полтававодоканалу», вперше призначеного рішенням облради за часів правління «Партії регіонів». У той час комісія під головуванням Ханка розігрує сценарій із призначення гендиректором ручного кандидата для «приватизації» підприємства.

Кандидати на посаду гендиректора: Василь Воротинцев, Олександр Єгоров та Олег Кретович (фото ІВ Полтавщина)

– Мені дуже прикро, що так звана громадськість захищає інтереси лише одного представника. Мені неприємно, що люди з «майданівського середовища» підтримують кандидатуру (Олега Кретовича – ред.), що була призначена «Партією регіонів», – заявив Ханко в інтерв’ю «Hromadske.Полтава».

На тлі такого коментаря досить дивно позиція Ханка, який дав Кретовичу час для виступу понад регламентовані 15 хв., тоді як інші кандидати були позбавлені такої можливості. У той же час комісія під головуванням Ханка більшістю голосів підтримала кандидатуру донеччанина Василя Воротинцева.

«ОБ» писав, як під час своєї презентації членам комісії Воротинцев заявив, що наразі безробітний, має бізнес, але доходів останні 4 роки не отримував, а займався цей час наукою та волонтерством. У минулому працював, зокрема, головним інженером у «Слов’янськводоканалі» та гендиректором «Донецьктеплоенерго». За значний особистий внесок у забезпечення роботи об’єктів житлово-комунального господарства та високий професіоналізм був у 2004 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів, підписану тодішнім прем’єр-міністром Віктором Януковичем.

У базі Мін’юсту «ОБ» знайшов інформацію, що Воротинцев є одним зі співзасновників с/г кооперативу «Мусійки». Цю інформацію кандидат приховав від членів комісії і громади.

Та саме Воротинцева конкурсна комісія облради під головуванням Ханка подала на розгляд сесії облради, чим викликала обурення серед громадськості та більшої частини депутатського корпусу ради. Нагадаємо, депутати не підтримали цю кандидатуру, проголосувавши проти його призначення керівником «Полтававодоканалу» строком на 5 років.

Після невдалого просування Воротинецва, комісія мала зібратися повторно на чергове засідання, але кілька днів поспіль навіть не змогла зорганізувати свою роботу. Серед відмовок – вихід 2 депутатів (наша подяка Кабачку та Перваку, які не погодились бути «ківалами») зі складу комісії, відсутність представників облдержадміністрації (Пругло), трудового колективу «Полтававодоканалу». 7 лютого стало відомо, що керівник управління ЖКГ Полтавської ОДА Рева написав заяву на звільнення, що автоматично є підставою про вихід із комісії.

Одним із пояснень неорганізованості й зволікання комісії є спроба уникнути процедури конкурсного відбору, призначивши попередньо обраного кандидата. Про це недвозначно натякнув і сам Ханко.

– По ідеї, є два варіанти: або проводити конкурс, або ж можуть знову подати на сесію облради кандидатуру Василя Воротинцева», – сказав Ханко «Hromadske.Полтава». Він також зауважив, що на прикладі «Полтававодоканал» помітно боротьбу деяких груп впливу, і є частина людей, які зацікавлені, щоб ситуація на цьому підприємстві продовжувалася.

«ОБ» писав про сторони, зацікавлені завести свого кандидата в крісло гендиректора «Полтававдоканал».

Раніше ми публікували матеріал, як креатура голови Полтавської облради Олександра Біленького, чинний в.о. директора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» Олександр Єгоров передав в оренду благодійній організації «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України» майже 1000 м2 площі підприємства. Вартість оренди зазначеної земельної ділянки з пам’яткою архітектури та нежитловим приміщенням на ній обійшлася «Сльозам» у 4720 грн на міс., що є вкрай заниженою вартістю оренди як для такого комплексу.

«Сльози милосердя України», як виявилося, афільовані з депутатом Полтавської облради Ігорем Сіриком (Батьківщина), що відомий своїми скандальними забудовами на захоплених в Міноборони землі та з будинком, зданим мешканцям в експлуатацію без прибудинкової території.

Ігор Сірик

За неофіційною інформацією, зв’язка Філь-Біленький-Ханко розігрує сценарій із призначення Воротинцева гендиректором підприємства, а Єгорова – його заступником. Для підтримки останніх був найнятий тітушка Олександр Русін. Спеціально для нього на підприємстві створено нову посаду – помічника гендиректора зі зав’язків із громадськістю

Захоплення керівних посад дозволить, на нашу думку, технологу Біленького Сергію Філю через облраду управляти підприємством фактично в ручному режимі. Це відкриває доступ до викрадення мільйонів гривень. Завдані збитки потім закладуть у тарифи для населення.

При цьому Ханко суперечить самому собі, коли прикривається конкурсами при проведенні ручного кандидата.

– Не так, як хотілося, але ми все-таки зрушили питання по конкурсах. Вони не є ідеальними. Раніше на сесіях тишком - нишком голосували за призначення на державні посади кандидатів. А зараз запустили процес голосування за тих кандидатів, які ретельно пройшли конкурс, – зазначив Ханко в інтерв’ю виданню «Коло» від 7 листопада 2016 року.

Варто нагадати, в першу чергу самому Анатолієві Ханку, що в його передвиборчій програмі в розділі очищення влади й докорінних перетворень під пунктом №8 була вимога «встановити персональну матеріальну відповідальність чиновників та суддів за неправомірні рішення».

Українська перемога

Програма докорінних перетворень

Як очистити владу і замінити прогнилу систему?

Здійснити люстрацію – докорінне очищення влади. Усунути з усіх державних посад агентуру КГБ-ФСБ, високопосадовців комуністичного режиму, поплічників Януковича, сепаратистів та окупантів.

Скасувати депутатську, суддівську та президентську недоторканність щодо кримінальних та економічних злочинів.

Надати громадянам право відкликати депутатів, чиновників і суддів різних рівнів шляхом референдуму.

Запровадити обрання: місцевих суддів – громадою, суддів апеляційних судів – з'їздом суддів місцевих судів, суддів Верховного Суду – з'їздом суддів України.

Розпустити місцеві держадміністрації. Передати їхні повноваження виконкомам місцевих рад.

Перебудувати і скоротити міліцію та інші правоохоронні органи за грузинським зразком.

Редакція «ОБ» публікувала розслідування з грабунку «Полтававодоканалу» на тендерних процедурах в обхід системи державних електронних закупівель ProZorro.

Чи готові «Патріоти Решетилівщини» в особі Біленького, Ханка й представника облдержадміністрації Товстого відповісти матеріально за завдані комунальному підприємству збитки, визнавши свої неправомірні рішення?

Насамкінець додамо, що під «так званою» громадськістю заступник голови облради Ханко мав на увазі відомого в Полтаві правозахисника Василя Ковальчука, який повернув із полону Л/ДНР десятки українських військових, активних учасників Полтавського Майдану Олександра Лещенка, Олега Підгорного, голову Народної ради міста Полтави Володимира Дащенка, громадського діяча, фахівця з енергетики та екології Геннадія Сікалова, який надав українській армії значну матеріальну допомогу тощо. Вони разом із членом конкурсної комісії Костянтином Волковим, екс-головою облради Петром Вороною, десятками учасників бойових дій та небайдужими представниками громади вимагали і продовжують наполягати на призначенні саме місцевого спеціаліста на посаду гендиректора «Полтававодоканалу».

Ця стаття не має на меті заплямувати обличчя партії ВО «Свобода». У ній є багато гідних обранців, які справді намагаються змінити прогнилу систему. Але через таких представників, як, зокрема, екс-свободівець Юрій Бублик, Анатолій Ханко, екс-генпрокурор Махніцький, екс-міністр екології Мохник українці не мають довіри до політичної сили в цілому.