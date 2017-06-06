Українські дороги – в десятці найгірших у світі

06.06.2017 Поділитися

Україна посіла 137 із 144 місць за якістю дорожного покриття у рейтингу організації The World Economic Forum. Про це повідомляє Автоцентр.

Фахівці вивчили стан доріг в 144 країні світу і оцінювали їх за 7-бальною шкалою.

Найкращі у світі дороги у Франції, ця країна отримала найвищу оцінку в 6,5 бала. Друге місце посіли ОАЕ, а третє – Сінгапур. У десятку кращих також потрапили Португалія, Оман, Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія і Німеччина.

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Нижче України в рейтингу виявилися тільки Монголія, Гвінея, Румунія і Гаїті. Найгірші дороги – в Молдові: ця країна отримала всього 1,5 бала.

До прикладу Росія посіла 123 місце.