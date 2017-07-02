Український біткоїн: НБУ хоче зробити гривню електронною

02.07.2017 Поділитися

У Нацбанку працюють над проектом впровадження електронної гривні. Про це заявив в.о. глави НБУ Яків Смолій. Про це пише «ЭйБиСиНьюз».

За його словами, якщо проаналізувати кількість готівки в обігу в тіньовому обороті, то приходить розуміння, що одне із завдань Нацбанку – це збільшення кількості та обсягів безготівкових операцій.

– Це можуть бути адміністративні заходи, але ми, в першу чергу, виступаємо за економічні стимули, щоб людям було зручно, щоб бізнесу було вигідно використовувати безготівкові розрахунки.

Він запевнив, що електронна гривня – це зручний і безпечний інструмент для проведення невеликих розрахунків за допомогою мобільних пристроїв.

В НБУ ведуть проекти зі зменшення готівки в обігу (проект cashless). Один із них – впровадження електронної гривні. Нацбанк, зазначив Смолій, зараз консультується з іноземними фінансовими установами з цього приводу.

Відділ моніторингу