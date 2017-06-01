Український суд виправдав одного з ватажків «ЛНР»

01.06.2017 Поділитися

Кремінський районний суд (Луганська область) виправдав гірника Сергія Баранова, який був «міністром вугільної промисловості і енергетики» в «ЛНР».

Як заявив суд, сторона звинувачення передала недостатньо доказів причетності Баранова до створення терористичної угруповання.

– Суд судив Баранова Сергія Олександровича за звинуваченням в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Визнати невинним і виправдати через відсутність доказів вчинення ним цих кримінальних правопорушень, – зачитав рішення суддя Кремінського районного суду Валерій Ковальов.

Прокурору вимагали суд позбавити «екс-міністра» свободи на 10 років.

За словами обвинуваченого, його призначали насильно. У червні 2014 року його викрали терористи, і вже в полоні він дізнався, що його життя під загрозою.

Також прокурори показали сюжет і статті з ресурсів терористів, де Баранов протягом 2 місяців давав інтерв'ю в якості «міністра».

Його відпустили на свободу після 2 років і 2 місяців перебування в СІЗО. Але прокуратура має намір оскаржити рішення суду.

Відділ моніторингу