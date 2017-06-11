Український «ВКонтакте»: 100 тис. зареєстрованих юзерів за 5 днів

11.06.2017 Поділитися

Протягом перших 5 днів із відкриття реєстрації, до нової української соціальної мережі приєдналося 100 000 користувачів.

На сьогоднішній день українці можуть тільки пройти реєстрацію і додати фото профілю. Зовсім скоро будуть доступні функції публікації записи, додавання друзів і чату.

– На даний момент фінансуванням проекту займається «StartupSoft», але ми також розглядаємо можливість залучення інвестицій у майбутньому. Розробляючи проект, ми вибрали колумбійський домен, оскільки це зручніше з фінансової точки зору, але найближчим часом маємо намір перейти на український домен, – сказала співзасновниця проекту Олександра Струмчинська.

Наприкінці травня президент Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», а також пошукової системи «Яндекс». Ініціатором блокування російського веб-ресурсів була Служба безпеки України.

Відділ моніторингу