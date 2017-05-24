Український «ВКонтакте»: канадці назвали термін релізу нової соцмережі

24.05.2017 Поділитися

Після гучного скандалу з блокуванням російських соцмереж в Україні, команда з 30 канадських ІТ-шників стала до роботи над українським ресурсом спілкування «Ukrainians». Точна дата релізу невідома, проте очікується, що до кінця літа сайт працюватиме у штатному режимі.

Перш ніж почати працювати над новою соціальною мережею, канадські програмісти зі «StartupSoft» вирішили промоніторити, чи зацікавлені українці у створенні та користуванні власним онлайн-ресурсом. Відповідь не забарилася і вже за тиждень за таку ініціативу поставили підписи 70 000 українців.

Спеціалісти обіцяють ввести проект в експлуатацію українськими Інтернет-споживачами вже через 4 місяці. А сам ресурс зроблять доступним для ПК, iOS та Android. Поки що не відомо, чи запускатимуть програмісти додаток на WindowsPhone.

Але поки «Ukrainians» ще не готова, ви можете користуватися тим же «Facebook». Якщо він вам не до вподоби, то тут ми підготували список українських соцмереж, що вже працюють.

Віктор Карпенко