«Укренерго» замість віялових відключень вимикатиме електрику погодинно
220
|Поділитися
Національна енергетична компанія «Укренерго» заявляє, що віялових відключень електроенергії не буде. Замість цього - погодинні графіки відключення. Про це заявив в. о. директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук, передають «Українські Новини».
– Віялових відключень не буде в принципі. Будуть застосовуватися графіки погодинного відключення і то тільки в крайньому випадку, – сказав Ковальчук.
Раніше він заявив, що вугілля для ТЕЦ вистачить на приблизно на 40 днів, тобто до 15-20 березня. Відомо, що режим надзвичайного стану в енергетиці діятиме до 17 березня.
Перші особи держави заявляли, що економічна блокада Донбасу обернеться втратою $ 2 мільярдів і 300 тисяч робочих місць.
Віктор Карпенко