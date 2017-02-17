«Укренерго» замість віялових відключень вимикатиме електрику погодинно

17.02.2017 Поділитися

Національна енергетична компанія «Укренерго» заявляє, що віялових відключень електроенергії не буде. Замість цього - погодинні графіки відключення. Про це заявив в. о. директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук, передають «Українські Новини».

– Віялових відключень не буде в принципі. Будуть застосовуватися графіки погодинного відключення і то тільки в крайньому випадку, – сказав Ковальчук.

Раніше він заявив, що вугілля для ТЕЦ вистачить на приблизно на 40 днів, тобто до 15-20 березня. Відомо, що режим надзвичайного стану в енергетиці діятиме до 17 березня.

Перші особи держави заявляли, що економічна блокада Донбасу обернеться втратою $ 2 мільярдів і 300 тисяч робочих місць.

Віктор Карпенко