«Укргазвидобування» поскаржилося на Полтавську обласну раду

28.04.2017 Поділитися

ПАТ «Укргазвидобування» опублікувало офіційне звернення, в якому заявляє, що системні відмови Полтавської обласної ради в наданні дозволу на розробки нових газових родовищ ставлять під загрозу енергонезалежність держави та обмежують соціальний розвиток регіону.

Зокрема, в компанії вкрай незадоволені тим, що депутати Полтавської облради на останній сесії кілька днів тому всьоме відмовили в наданні спецдозволів на користування надрами. Йдеться про розробку нових перспективних ділянок - Шафранівська, Дружинінська, Зв’язівська, Клюшниківська, Абрамівська, Федорівська, Зуївська, Майорівська, Руновщинська, Вільна.

Усі вони розташовані біля родовищ, які "Укргазвидобування"вже розробляє й викачує звідти щорічно 1 млрд. метрів кубічних газу.

У компанії стверджують, що якби отримали нові дозволи, то в найближчі 2-3 роки могли б відкрити родовища з аналогічними річними показниками видобутку природного газу.

Крім цього, керівництво "Укргазвидобування" стверджує, що розробка нових родових дозволила б додаткового отримати в бюджет Полтавської області в 2018 році близько 100 млн. грн., у 2019 – близько 300 млн. грн., у 2020 – понад 600 млн. грн.

У свою чергу депутати Полтавської обласної ради пояснюють відмову надавати спецдозволи на розробку надр тим, що добувні компанії не надають коштів на розвиток місцевих громад, наносячи велику шкоду довкіллю й інфраструктурі Полтавщини. А закон, який передбачає, що 5% від рентної плати залишатиметься в областях, вступить у дію тільки з 1 січня 2018 року.