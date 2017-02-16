«Укргазвидобування» вже виконало близько 20 ГРП зі 100 операцій скандального тендера

16.02.2017 Поділитися

Керівник ПАТ «Укргазвидобування» (УГВ) повідомив, що компанія провела близько 20 операцій із гідророзриву пласту зі 100, передбачених тендером. Про це він розповів на відкритті виставки «Нафта. Газ. Сервіс 2017» у Полтаві. Разом із тим керівник додав, що зроблені операції не можна називати розривами однозначно.

– Проведено біля 20 операцій, але тут не можна казати розриви чи не розриви. Тут просто ведеться комплексна підготовка свердловин, ремонт і відновлення свердловин. Тому що є багато свердловин в Укргазвидобуванні, які не працюють, тому що компанія не мала грошей і не інвестувала у відновлення та інтенсифікацію свердловин, – Прохоренко.

Разом із тим керівник зазначив, що УГВ залучає компанії для проведення екологічного моніторингу. Проте назви компаній Прохоренко не вказав, зазначивши, що серед них є державні.

– Екологічний моніторинг – це дуже важливо. Його проводять, в тому числі, державні установи. Там є визначений порядок проведення цих робіт. Ми працюємо в дуже жорсткому регламентному законодавчому полі і завжди витримуємо ці рамки. У нас є Держгеоконтроль, Держгірпромнагляд, у нас є екологічні експертизи. Усі ці контролі й рамки витримуються, – керівник УГВ.

Прохоренко також не відповів і на питання про місця проведення ГРП, сказавши, що не хоче загострювати увагу на свердловинах і обмежився коментарем про технологічний процес із відновлювальних робіт на ряді родовищ.

29 вересня на сайті УГВ з’явилася інформація про успішне проведення перших операцій ГРП, однак у повідомленні не вказано назви свердловини і відсутні технічні подробиці проведення операції.

Нагадаємо, 1 вересня 2016 року УГВ оголосило про успішне завершення всіх запланованих тендерів на закупівлю послуг проведення 100 операцій гідророзриву пласта (ГРП). На своєму офіційному сайті компанія зазначила, що закупівлі були розділені на 4 лоти по 25 операцій ГРП в кожному, та тривали з 13 до 28 липня в тендерній системі Prozorro.

Полтавський експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Геннадій Сікалов зазначив в ефірі телеканалу NewsOne, що тендер УГВ на закупівлю послуг з проведення протягом року 100 операцій ГРП був оголошений, минаючи Систему публічних електронних закупівель ProZorro. Сікалов додав, що вартість таких операцій в річному плані складає 540 000 000 грн.

13 і 20 жовтня за результатами тендерів УГВ уклало дві угоди з ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» про проведення гідророзривів пластів на загальну суму 7,41 млн доларів, або 183,98 млн гривень. Перед цим у жовтні УГВ замовило румунській фірмі «Tacrom Services S.r.l.» різних робіт на 240,45 млн гривень, в тому числі інтенсифікацію видобутку на 189,92 млн гривень.

«Наші Гроші» писали, що УГВ не опублікувала остаточної угоди з переможцем тендеру у Prozorro. Відтак «УГВ» приховало усі дані щодо оплати та технічних подробиць робіт, а Господарській суд міста Києва за позовом УПСК «Діамент зобов'язував ПАТ «Укргазвидобування» припинити будь-які дії з продовження відкритого тендеру на закупівлю послуг з проведення 100 операцій гідророзриву пласта (ГРП) зі зменшенням ціни.