«Укргазвидобування» заплатить 786 млн грн хорватській компанії за буріння на Полтавщині

10.06.2017 Поділитися

Хорватська компанія «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» отримає 786 млн грн від «Укргазвидобування» на виконання робіт з буріння в Полтавській області. Йдеться про замовлення аутсорсингу буріння 6 газоконденсатних свердловин на Яблунівському НГКР в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, роботи з буріння буде проводити бригада з 52 чоловік, починаючи з 4 серпня. В добу підрядники будуть використовувати 6 500 л невизначеного виду палива по 0,75 євро, або 22,05 грн за літр, відзначається в повідомленні.

Також видання нагадує, що в аналогічному договорі «Укргазвидобування» з ТОВ «Спецмехсервіс» щодо інших родовищ була зафіксована ціна дизельного палива 24,00 грн/л з ПДВ.

– Сума нинішньої угоди на 20% нижче очікуваної вартості закупівлі в 986,9 млн гривень. Це другий завершений з 15 лотів тендеру на загальну очікувану суму 13,04 млрд гривень. ТОВ «Північгазресурс», ТОВ «Вікторіос Компані» і «Drilling Energy Technics Limited» (Великобританія) пропонували в 1,5-4,5 рази нижче ціни, але їх відхилили за всіма лотами. Перші дві фірми вчасно не надіслали на електронну адресу замовника скановані документи і не надали оригінали, а заявка останньої фірми не відповідала кваліфікаційним або технічним вимогам, – повідомляє видання.

Відзначається, що власником компанії «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» є хорватська «INA dd», а кінцевими бенефіціарами – угорська «MOL Plc» (49,08%), Республіка Хорватія (44,84%) і приватні та інституційні інвестори (6,08%). Ця компанія виграла державний тендер в Україні вперше.

Відділ моніторингу