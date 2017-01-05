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Укргідрометцентр порадив полтавцям готуватися до похолодання

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Укргідрометцентр порадив полтавцям готуватися до похолодання

З 6 січня на території Полтавської області очікується різке зниження температури. За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.  Також очікуються пориви вітру до 5-12 м/с.

За даними синоптиків, холодна погода утримається до середини наступного тижня.

Зазначимо, пункт обігріву працює в Полтаві по вул. Велекотирнівська, 1 (р-н автовокзалу). 6 пунктів обігріву працюють у Кременчуці. 3 із них функціонують у міських лікарнях, інші – розташовані біля вокзалу та в місцяз великого скупчення людей.

Загалом на території Полтавської області функціонують 110 пунктів обігріву громадян.

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