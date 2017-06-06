«Укрпошта» розвозитиме листи полтавцям на нових фургонах «IVECO Daily»

06.06.2017 Поділитися

Транспортне підрозділ ПАТ «Укрпошта» отримало три новеньких фургона «IVECO Daily» 70-150 з гідробортами Dhollandia і місткістю 26 м3. Автомобілі укомплектовані кузовами черкаського виробництва «ІнтерКаргоТрак».

На автомобілях для ПАТ «Укрпошта» встановлено 26-кубовий кузов виробництва черкаської компанії «ІнтерКаргоТрак» з гідро «Dhollandia» ззаду. Притому, гідроборт має вантажопідйомність 1 т і має як управління з бічного пульта, так і ножний привід.

Поштові фургони «IVECO Daily» 70-150 надійдуть в експлуатацію вже в найближчі дні і будуть возити кореспонденцію по відділеннях. Ці авто символізують зміни, які відбуваються в підприємстві. І одна з важливих частин цих змін – це швидка і своєчасна доставка, яка неможлива без сучасної техніки.

Віктор Карпенко