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Ультрас «Ворскли» заявляють про підтримку Сачку та відрікаються від вимог про його відставку

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Ультрас «Ворскли» заявляють про підтримку Сачку та відрікаються від вимог про його відставку

Фанати полтавської «Ворскли» відповіли на лист, у якому йдеться про вимогу відставки усього тренерського штабу «біло-зелених» у зв’язку з поганими результатами команди.

– Ми, Ультрас «Ворскли», не маємо жодного стосунку до даної заяви в бік Василя Сачка і, в зв'язку з обставинами, що склалися, хочемо висловити свою думку. Ми так само не любимо, коли програє наш клуб, але знаємо про важке фінансове становище ФК «Ворскла», через що пішли основні гравці, а новий склад за 2-3 місяці не зіграється, як би нам того сильно не хотілося. Ми завжди підтримували Василя Сачка, він дуже багато зробив для «Ворскли» як тренер, а свого часу як гравець. Ми, «Ультрас Лтава 22», віримо, що у Василя Вікторовича все вийде, а інакше бути не може! – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на сайті уболівальників «Ворскли» був оприлюднений лист-звернення до Василя Сачка, де автори вимагають керманича команди скласти свої повноваження.

Також Ультрас полтавської команди анонсували спільну ходу з фанатами кропивницької «Зірки». Марш відбудеться вже цими вихідними перед домашньою грою «Ворскли» проти прямого конкурента в боротьбі за найвище місце у другій шістці чемпіонату України.

Віктор Карпенко

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