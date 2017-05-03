​Унікальна ініціатива влади: легальний заробіток на економії субсидій?

03.05.2017 Поділитися

Останнім часом однією з тем, які активно обговорюють жителі України, політики та експерти, є обіцяна прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом монетизація субсидій. Коли людина зекономить ресурси й використає менше, ніж передбачено субсидією, то держава нібито поверне заощаджені кошти.

Але позаяк рівень довіри українців до чинної влади є катастрофічно низьким, то словам голови Кабміну не дуже вірять і бачать в цьому якусь каверзу, якісь підводні камені. Звісно,провладні депутати чи наближені до влади політологи схвально ставляться до ініціативи уряду, мовляв, це допоможе державі зекономити енергоресурси, а людям на заощаджені із субсидії кошти вдасться поліпшити свій матеріальний стан. У свою чергу опозиційні до влади політики кажуть про те, що навряд це будуть живі гроші й обговорюють різноманітні можливі схеми, на яких олігархи, що володіють енергогенерувальними підприємствами, можуть використати цю ініціативу за для тіньових надприбутків.

Давайте детально розберемося, що нам відомо про те, що ж таке монетизація субсидій. Почнемо з того, що в світі ніде не існує такого поняття й такої практики, тобто,український уряд вирішив розробити власну схему заохочення економії енергоресурсів споживачами.

Нині відомо, що за підрахунками фахівців міністерств 1,5 мільйона людей заощадили енергоресурси по субсидіях і їм буде виплачено від 200 до 700 гривень, як запевняє Володимир Гройсман, живими грошима до 1-го вересня.

А ось і пішли підводні камені, які не дають українцям упевненості в обіцянки чиновників, а саме, не розроблена система, хто і яким чином буде віддавати кошти, на які рахунки, чи в рахунок чого будуть повертатися відповідні кошти.

Новацію Кабміну на телеканалі «112»прокоментував Юрій Єхануров – колишній прем’єр-міністр часів президентства Віктора Ющенка.

-Насправді ніякої монетизації субсидій не відбувається, а перше, на що треба звернути увагу, – це непереплачені людьми кошти від тієї призначеної людям компенсації(субсидії), якої ніхто з людей не отримував на руки, а уряд напряму перераував тим хлопцям, що володіють усіма мережами й газовим ринком. Просто ці гроші на монетизацію виділяються з грошей для енергетичних кампаній для видачі людям за економію. Друге, шановні українці, слідкуйте за діями цих хлопців і підраховуйте, що в середньому компенсація буде близько 400 гривень, при цьому треба буде оформляти купу паперів. Взагалі ідея монетизації, як вони її називають, – порочна і називати її монетизацією - це словоблуддя.

В.Гройсман запевняє, що все буде перераховано автоматично обленерго та облгазами і людям не треба збирати ніяких паперів. І отут є другий «камінь спотикання», адже громадяни не вірять у чесність монополістів. А по-друге, попри гучні заяви посадовців механізми повернення коштів ще не розроблені.

За нашою інсайдерською інформацією існує два варіанти виплати коштів. Або кошти врахують у майбутні платежі за послуги, або безпосередньо кожному буде перерахована відповідна сума на власний рахунок.

Українцям лишається тільки чекати.

Дмитро Білоненко