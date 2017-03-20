Управління у справах сім’ї молоді і спорту Полтавської ОДА не закупило медалей юним легкоатлетам

20.03.2017 Поділитися

Управління у справах сім’ї молоді і спорту Полтавської облдержадміністрації проігнорувало відкритий чемпіонат області з легкої атлетики, що відбувся 17-18 березня. Управлінці навіть не надали обіцяних медалей для нагородження призерів, обмежившись грамотами.

Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики на честь відомого полтавського тренера Валентина Клименка проходив у легкоатлетичному манежі стадіону «Ворскла» і зібрав 400 дітей від 12-15 років.

Управління у справах сім’ї молоді і спорту не виділило призерам ні медалей, ні заохочувальних подарунків. Від себе це зробив «Останній Бастіон».

Зазначимо, у 2016 році на діяльність Управління у справах сім’ї молоді і спорту Полтавської облдержадміністрації було виділено 3 544 045,00 грн. На сайті місцевої ОДА й облради відсутні відомості про розмір фінансування спортивної сфери на цей рік. Повідомляється тільки, що цьогоріч бюджет області затвердили на 35% більше у порівнянні з минулорічним.