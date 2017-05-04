​Уся правда про гематоген: чи варто давати дитині?

04.05.2017 Поділитися

Із дитинства ми знаємо гематоген як корисну і смачну «іриску». І, як і наші батьки, інколи купуємо дітям замість вітамінки. Але чи так це насправді корисно?

Чому гематоген – цукерка? Тому що користі для підвищення гемоглобіну в ньомуприблизно стільки ж, скільки і в звичайній ірисці.

Якщо у вашоїдитинисправді анемія, то лікарпісля загального аналізу крові пропише серйозніші препарати (благо, є з чого вибрати). Якщо ж немає – краще купити малюку яблука, там справді заліза більше, ніж в гематогені. Не існує жодного дослідження про те, чи приносить реальну користь цей препарат.

Із чого складається гематоген?

Згущене молоко, патока і сироп (чи не дуже багато солодкого?), а також головна речовина гематогену, що діє, – чорний альбумін. Це харчова біодобавка, яку виготовляють з коров'ячої крові, грубо кажучи, це висушена кров.

Деякі виробники, намагаючись поліпшити лікувальний ефект від гематогену, додають у нього сульфат заліза (не вказуючи при цьому дозування!), в якого гіркий смак. Ось його і намагаються «перебити» різними добавками типу кураги, ягід, шоколаду і так далі. Також недобросовісні виробники використовують у гематогені поліфосфати як стабілізатори, а вони виводять кальцій з дитячого організму.

Ну і, звичайно, важливо враховувати той факт, що для виготовлення альбуміну береться кров фермерських корів, уякій містяться і гормони, і ліки.

Отже, гематоген не корисний, хоча і небезпека його не настільки велика, щоб бути категоричними. У будь-якому випадку, захоплюватися препаратом не варто.

За матеріалами http://www.moirebenok.ua/