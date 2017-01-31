В історичному центрі Полтави з’являться ще 26 МАФів

31.01.2017 Поділитися

На 9 сесії міськради 7 скликання 27 депутатів міськради проголосували за розміщення нових тимчасових споруд і 4-поверхового будинку.

26 тимчасовим спорудам таки дали дозволи. 11 павільйонів отримали право оренди ще на 5 років, а зникнуть із полтавських вулиць 12 тимчасових споруд.

Збудують також 4-поверхову будівлю по вул. Козака 8/1. За попередньою інформацією там мають звести хостел. Щоправда, мешканці прилеглих будинків протестували проти цього рішення, оскільки, за їх словами, нова споруда займає їхні гаражі та будинки.

Нагадаємо, 30 січня профільна комісія рекомендувала дозволити розробку документації для розміщення нових МАФів і вищезгаданого будинку.

Віктор Карпенко