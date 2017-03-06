В облраді погодили керівника «Полтававодоканалу» попри сумнівний конкурс і рішення суду
|Поділитися
Із другої спроби голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому таки вдалося затвердити донеччанина Василя Воротинцева на посаду гендиректора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал». Депутати Полтавської облради 6 березня на сесії проголосували пакетом за призначення керівників суб'єктів господарювання спільної власності територіальних громад області, які пройшли конкурсний відбір. Подання внести кандидатуру Воротинцева у пакет висунув заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.
Екс-голова Полтавської облради Петро Ворона перед голосуванням заявив депутатам, що має на руках копію ухвали суду від 21 лютого цього року, якою призупинено рішення конкурсної комісії.
– Некоректно виносити цю кандидатуру в зв’язку з тим, що є рішення суду, – Ворона.
Нагадаємо, кандидатуру Воротинцева на посаду гендиректора подала конкурсна комісія облради під головуванням заступника Біленького Анатолія Ханка.
БІЛЬШЕ: Депутати не погодили креатуру свого голови в крісло «Полтававодоканалу»
«ОБ» писав, що минулої сесії, 31 січня, депутати облради не проголосували за призначення Василя Воротинцева новим гендиректором «Полтававодоканалу».
Після невдалого голосування, Біленький в обхід рішенню депутатів 3 лютого завів Воротинцева на підприємство в ролі заступника в.о. директора Єгорова, а 8 лютого видав Фількіне розпорядження про звільнення останнього за власним бажанням і призначення на вакантну посаду Воротинцева.
Про конфлікт навколо «Полтававодоканалу» в документах читайте на сайті «ОБ»: