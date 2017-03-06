В облраді погодили керівника «Полтававодоканалу» попри сумнівний конкурс і рішення суду

06.03.2017 Поділитися

Із другої спроби голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому таки вдалося затвердити донеччанина Василя Воротинцева на посаду гендиректора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал». Депутати Полтавської облради 6 березня на сесії проголосували пакетом за призначення керівників суб'єктів господарювання спільної власності територіальних громад області, які пройшли конкурсний відбір. Подання внести кандидатуру Воротинцева у пакет висунув заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.

Екс-голова Полтавської облради Петро Ворона перед голосуванням заявив депутатам, що має на руках копію ухвали суду від 21 лютого цього року, якою призупинено рішення конкурсної комісії.

– Некоректно виносити цю кандидатуру в зв’язку з тим, що є рішення суду, – Ворона.

Нагадаємо, кандидатуру Воротинцева на посаду гендиректора подала конкурсна комісія облради під головуванням заступника Біленького Анатолія Ханка.

«ОБ» писав, що минулої сесії, 31 січня, депутати облради не проголосували за призначення Василя Воротинцева новим гендиректором «Полтававодоканалу».

Після невдалого голосування, Біленький в обхід рішенню депутатів 3 лютого завів Воротинцева на підприємство в ролі заступника в.о. директора Єгорова, а 8 лютого видав Фількіне розпорядження про звільнення останнього за власним бажанням і призначення на вакантну посаду Воротинцева.

Про конфлікт навколо «Полтававодоканалу» в документах читайте на сайті «ОБ»: