В оселю головреда «Бастіону» вдерлися правоохоронці
2640
|Поділитися
До квартири головного редактора «Останнього Бастіону» Геннадія Сікалова проникли правоохоронці. Видання пов’язує це з проведенням негласних слідчих дій відносно нашого головреда представниками репресивного НКВД у Полтавській області.
Раніше правоохоронці вже влізали в офіс «Бастіону» і приватне помешкання Сікалова. Після цього в офісі був виявлений пристрій, що нагадує прослуховувач, а з дому зникла особиста документація і зовнішній накопичувач інформації.
Керівник НКВД області Олег Бех дав вказівку «кончать» головного редактора Сікалова після публікацій про причетність правоохоронців до розкрадання надр і газоконденсату. Після цього Сікалову вручили підозру.
Оновлюється.