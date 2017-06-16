В оселю головреда «Бастіону» вдерлися правоохоронці

16.06.2017 Поділитися

До квартири головного редактора «Останнього Бастіону» Геннадія Сікалова проникли правоохоронці. Видання пов’язує це з проведенням негласних слідчих дій відносно нашого головреда представниками репресивного НКВД у Полтавській області.

Раніше правоохоронці вже влізали в офіс «Бастіону» і приватне помешкання Сікалова. Після цього в офісі був виявлений пристрій, що нагадує прослуховувач, а з дому зникла особиста документація і зовнішній накопичувач інформації.

Керівник НКВД області Олег Бех дав вказівку «кончать» головного редактора Сікалова після публікацій про причетність правоохоронців до розкрадання надр і газоконденсату. Після цього Сікалову вручили підозру.

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