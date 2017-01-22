У Полтаві відзвітувалися про стан цивільного захисту

22.01.2017 Поділитися

Полтавські рятувальники відзвітувалися про виконану у 2016 році роботу.

Про це вони розповіли на засіданні круглого столу на тему: «Стан цивільного захисту в області у 2016 році, виконання обласних галузевих програм».

У ході засідання було розглянуто програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-2020 роки.

За словами організаторів заходу, станом на грудень 2016 року, у Полтавській області найбільша кількість нещасних випадків пов'язана з необережним поводженням на льоду. Так, лише за останні тижні 2016 і на початку 2017 року на водоймах країни вже загинуло 8 людей, з яких 3 дітей. При цьому врятовано 44 людини. Не краща ситуація і на Полтавщині. Загалом за рік на воді загинуло 53 особи, що на 6 людей менше ніж у 2015 році.

Наступною і однією з найбільших проблем також залишаються вибухонебезпечні матеріали. Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили вже 345 виїздів, в ході яких вилучили та знешкодили 1820 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

Як стверджують рятувальники, загальна кількість нещасних випадків у 2016 році порівняно з 2015 зросла на 10 %.

Олександр Гуцул