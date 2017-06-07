В Україні близько 70% безробітних мають вищу освіту – ДСЗ

07.06.2017 Поділитися

Зараз у нашій країні близько 70% безробітного населення має диплом про вищу освіту. Про це заявили у держслужбі зайнятості.

– Сьогодні є проблема в тому, що, на жаль, ринок освітніх послуг не задовольняє потреби роботодавців. На обліку служб зайнятості в деяких регіонах ми маємо около70% безробітних, у яких є вища освіта. Це говорить про те, що їх навички не затребувані на ринку праці, – зазначають у службі.

Ярошенко також зазначив, що сучасні вищі навчальні заклади не надають молодим людям можливість практично розвиватися у своїй професії.

– Сьогодні, на жаль, відсутнє таке поняття, як практика у вищій школі. А молодь повинна практикувати свої навички протягом навчання. Теоретичну освіту це добре, але сьогодні ми стикаємося з дисбалансом між теоретичними знаннями, які дає вища школа, а відсутністю практики. Тому сьогодні дуже велика проблема знайти кваліфікованого працівника робочих спеціальностей, – додали в установі.

Нагадаємо, нова реформа в сфері освіти знищить профтехосвіту в країні.

Відділ моніторингу