В Україні почав дію мораторій на відстріл лосів

06.02.2017 Поділитися

По усій території України почав діяти мораторій на відстріл лосів – повідомив у своєму «Фейсбук» міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років. Зобов’язує Державну екологічну інспекцію здійснювати державний контроль за дотриманням режиму цієї заборони. Також документом передбачено розробку програми відтворення популяції лося європейського в Україні та забезпечення проведення необхідних досліджень і моніторингу стану його популяції за участю науковців.

Міністр зазначає, що з мораторієм в Україні запізнилися на 20-30 років. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди.

Довідково: За різними підрахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 тис особин до 6 тис. Тоді як в Білорусі і Польщі близько 30 тис. Останню країну свого часу теж спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів.

Віктор Карпенко