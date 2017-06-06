В Україні розробили концепт електричного суперкара (фото)

06.06.2017 Поділитися

За попередніми даними суперкар будуть випускати в Монако.

У Києві виготовили повнорозмірний ходовий макет електричного суперкара, який, швидше за все, будуть випускати в Монако для місцевих багатіїв.

Проект «Химера» був запущений в роботу на початку 2016- го року.Ідейним натхненником і спонсором проекту виступив українець Андрій Джазовський.

Сьогодні Джазовський живе в Монако, але нерідко приїжджає на Батьківщину. Одна з причин – замовлення унікальних реплік (і макета суперкара, зокрема) у київського ательє «SpecAutoTuning», яке стало відомим після створення «Побєди» в стилі «Bugatti».

На даний момент невідомо, коли почнеться випуск суперкара «Химера», але вже існує макет автомобіля, який в товарному варіанті повинен отримати електричну силову установку і, швидше за випускатиметься в Монако.

Відділ моніторингу