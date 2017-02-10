В Україні зареєстровано більше 1 мільйону донбаських переселенців

10.02.2017 Поділитися

В Україні зареєстрована 1 млн. 65 тис. 521 людина, що мають статус внутрішньо переміщених осіб.

З початку проведення бойових дій на Сході України штабами ДСНС було складено списки людей, що покинули власні домівки через війну.

Так, за їх даними, у різних областях проживають 1 млн. 65 тис. 521 особа. Серед них 178 тис. 47 дітей та 503 тис. 65 осіб з інвалідністю та похилого віку, у тому числі з Донецької і Луганської областей 1 млн. 42 тис. 686 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 22 тис. 835 осіб.

Вихідцям с Луганської та Донецької областей допомагають міжнародні організації, зокрема ОБСЄ.

Штаби ДСНС, в свою чергу, допомагають їм адаптуватися. Вони надали психологічну допомогу 175 тис. 986 біженцям, у тому числі 48 тис. 856 дітям та 30 тис. 190 особам з інвалідністю та людям похилого віку.

Відділ моніторингу