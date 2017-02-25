В Українських ВУЗах планують ввести іменні стипендії на честь Героїв Небесної Сотні

25.02.2017 Поділитися



Влада планує ввести іменні стипендії на честь Героїв Небесної сотні у Вищих навчальних закладах країни.

Про це йдеться в листі Порошенка до прем’єр-міністра Гройсмана, де президент з метою увічнення пам’яті наймолодших Героїв Революції Гідності, пропонує уряду ввести стипендії з їх іменами для студентів, що досягли вершин у навчальній сфері та сприяють розвитку і популяризації університетів.

Ця ініціатива була запропонована громадськими активістами під час заходу-спомину на честь дня загибелі Небесної Сотні.

–Доцільно Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо встановлення державних іменних стипендій найкращим студентам, молодим науковцям, учням на честь наймолодших зі згаданих Героїв (Войтович Назар Юрійович, Поправка Юрій Юрійович, Голоднюк Устим Володимирович, Гурик Роман Ігорович, Максимов Дмитро Вячеславович), – йдеться у листі.

Окрім цього, Порошенко додав, що за проханнями активістів, окрім усіх інших навчальних закладів, важливим є встановлення стипендій в установах, де навчалися Герої Небесної Сотні – Сергій Нігоян, Дмитро Пагор, Іван Тарасюк, Олександр Плеханов, Владислав Зубенко, Василь Мойсей, Дмитро Чернявський, Ігор Костенко, Сергій Байдовський, Юрій Дяковський.

Нагадаємо, що під час Революції Гідності віддав своє життя уроджинець Полтавської області, кременчужанин Ігор Сердюк, який загинув 18 лютого неподалік вулиці Інституцької від пострілу в обличчя.

Указом Президента № 890/2014 від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності ІгорюСердюку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Відділ моніторингу