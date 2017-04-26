​В Японії цвіте гліцинія

26.04.2017 Поділитися

Весна - чарівний час в Японії, і не тільки завдяки знаменитому на весь світ цвітінню сакури. Щорічно там проходить Фестиваль гліцинії - неймовірно красиве свято, на якому треба побувати хоча б один раз.

Квітковий парк Асикага розташований в префектурі Тотігі, всього в 2 годинах їзди від токійського вокзалу. Щовесни сотні дерев розцвітають, перетворюючи це місце в казковий ліс. Саме тут і проходить один з найкрасивіших фестивалів у світі. Прогуляйтеся по чарівному 80-метровому тунелю з ніжних квітів гліцинії і відчуйте, як це - опинитися в казці! Деякі порівнюють ці картини з північним сяйвом.

Японія - батьківщина гліцинії, деякі з дерев в парку Асікага старші 150 років. У 2017 році фестиваль розпочався 15 квітня й триватиме до кінця травня. Ну а якщо поїздка з якихось причин не відбудеться, помилуйтеся на ці фотографії - вони теж прекрасні. Шкода, що вони не передають аромату квітнучих дерев.

Китайці кажуть: хто не бачив цвітіння гліцинії, той не бачив весну.

До речі, гліцинії є і в Україні.