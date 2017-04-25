Вакцинація: так чи ні?

25.04.2017 Поділитися

Питання вакцинації останнім часом викликає дуже багато суперечок. Багато батьків вважають, що краще не робити щеплень своїм дітям, адже причиною цьому є страх ускладнень аж до летальних випадків, про які дуже багато пишуть і говорять сьогодні. Але важливо пам'ятати, що дитячі інфекції, від яких прищеплюють малюків, можуть бути смертельно небезпечними, якщо дитина заразиться.

У рамках європейського тижня імунізації головний позаштатний педіатр Департаменту охорони здоров'я ОДА Світлана Писаренко розвінчала міфи щодо вакцинації дітей. «Вакцинація – це, мабуть, одна з найбільш обговорюваних тем, в якій кожен вважає себе фахівцем, але, насправді, не знає достеменно ні складу вакцини, ні механізму її дії»,– наголосила лікарка.

Потрібно розібратися, чи все, що говорять про вакцинацію, – це міф чи реальність?

1)«Використання вакцин шкідливе, краще перехворіти». Факт: ризик серйозних ускладнень після вакцинації надзвичайно малий порівнюючи з ризиком ускладнень внаслідок інфекційних хвороб. Наприклад, у 2016 році в Україні зареєстровано 102 випадки кору, в тому числі 83 у дітей. У 30% випадків кір призводить до розвитку одного чи кількох ускладнень, а саме - пневмонія та енцефаліт.

ризик серйозних ускладнень після вакцинації надзвичайно малий порівнюючи з ризиком ускладнень внаслідок інфекційних хвороб. Наприклад, у 2016 році в Україні зареєстровано 102 випадки кору, в тому числі 83 у дітей. У 30% випадків кір призводить до розвитку одного чи кількох ускладнень, а саме - пневмонія та енцефаліт. 2)«Навіщо проводити щеплення, якщо батьки та діти не хворіють інфекційними хворобами?» Факт: епідемічна безпека в країні можлива, коли вакциновано 90- 95% дітей.

епідемічна безпека в країні можлива, коли вакциновано 90- 95% дітей. 3)«Вакцини знижують та перенавантажують імунітет» . Факт: при одночасному введенні вакцин проти 10 інфекцій буде задіяно лише 0,1 % імунної системи дитини.

при одночасному введенні вакцин проти 10 інфекцій буде задіяно лише 0,1 % імунної системи дитини. 4)«Вакцини містять багато шкідливих речовин». Факт: ефективність і безпека вакцин контролюється. Так, справді, до їхнього складу входять додаткові сполуки та хімічні елементи, але їх кількість незначна і не перевищує норми.

ефективність і безпека вакцин контролюється. Так, справді, до їхнього складу входять додаткові сполуки та хімічні елементи, але їх кількість незначна і не перевищує норми. 5)«Вакцини призводять до аутизму». Факт: жодного зв'язку між вакцинацією та аутизмом не виявлено. Аутизм - це психічний розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку.

жодного зв'язку між вакцинацією та аутизмом не виявлено. Аутизм - це психічний розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку.



6)«До України постачают неякісні вакцини». Факт: вакцини, які закуповує Україна, мають перекваліфікацію ВООЗ та GMP сертифікат (GoodManufacturingPractice). У 1987 році ВООЗ прийняла програму перекваліфікації вакцин – відповідності виробництва міжнародним стандартам.

Ми висвітлили основні проблеми, що стосуються вакцинації, які турбують більшість українців. А чи робити її, чи ні - це питання особисто кожної людини, адже від цього залежить наше з вами здоров’я.

До речі, 74% батьків в Україні - за вакцинацію своїх дітей.

За матеріалами Poltava.info