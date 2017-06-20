Великі крадіжки піску в Полтавському районі продовжуються під наглядом правоохоронців

20.06.2017 Поділитися

Десять вантажівок із краденим піском зафіксували представники Народної ради в м. Полтава з журналістами «ОБ» сьогодні за годину спостереження. 18-кубові «Камази», «Мерседес», «Івеко» тощо незаконно вивозили кварцовий пісок із території Чалівської протипожежної водойми поблизу с. Копили Полтавського району.

Патрульна поліція прибула на місце злочину через 2 години (!) після нашого виклику. Однак, за їх словами, не мала права затримувати вантажівки. Ще через годину й дзвінок особисто керівництву поліції та заступнику облпрокурора прибула слідчо-оперативна група. За 3 години всі вантажівки й навантажувач покинули місце злочину. Навантажувач був затриманий під час утечі.

Деталі й відеоматеріали завтра на «ОБ».

Нагадаємо, 6 червня на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області відзвітувалися, що Управління захисту економіки спільно з прокуратурою області виявили факт незаконного видобутку піску в Полтавському районі. У крадіїв була вилучена техніка.

Попри це незаконний видобуток і вивезення піску в особливо великих розмірах не припинено.

Незаконний намив і вивезення піску здійснюється з осені 2016 року. Голова Народної ради Володимир Дащенко звертався з цього приводу до Генеральної прокуратури, Адміністрації Президента, Кабміну та ін.

Уважати публікацію офіційним зверненням про злочин до ГПУ, НАБУ, МВС, САП.