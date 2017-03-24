«Ви багатієте швидше за Петра Олексійовича. Це непристойно», – нардеп Воропаєв про статки Ахметова
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Народний депутат від «Опоблоку» Юрій Воропаєв у листуванні з членом депутатської групи «Відродження» Євгеном Геллером зауважив зростання прибутку енергетичного холдингу Ріната Ахметова «ДТЕК». Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
«Ура!!! Тепер заживемо!!!)))», – пише Геллер Воропаєву в четвер під час засідання Верховної Ради.
«Мені розповіси, як заживемо», – відповідає Воропаєв.
«Дбре!!! Заживемо!!! І це безперечно», – упевнений бізнес-партнер Ріната Ахметова Геллер.
«А сьогодні бонди детека ще виросли. Ви багатієте швидше за Петра Олексійовича. Це непристойно», – зазначає Воропаєв.
Нагадаємо, Геллер – давній бізнес-партнер Ріната Ахметова. Воропаєва неофіційно називають «юристом Ахметова».
Як повідомляли, згідно зі списком мільярдерів, який складає американський журнал Forbes, найбагатшим українцем досі є Рінат Ахметов, статки якого за минулий рік зросли з $2,3 млрд до $4,6 млрд.