«Ви багатієте швидше за Петра Олексійовича. Це непристойно», – нардеп Воропаєв про статки Ахметова

24.03.2017 Поділитися

Народний депутат від «Опоблоку» Юрій Воропаєв у листуванні з членом депутатської групи «Відродження» Євгеном Геллером зауважив зростання прибутку енергетичного холдингу Ріната Ахметова «ДТЕК». Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

«Ура!!! Тепер заживемо!!!)))», – пише Геллер Воропаєву в четвер під час засідання Верховної Ради.

«Мені розповіси, як заживемо», – відповідає Воропаєв.

«Дбре!!! Заживемо!!! І це безперечно», – упевнений бізнес-партнер Ріната Ахметова Геллер.

«А сьогодні бонди детека ще виросли. Ви багатієте швидше за Петра Олексійовича. Це непристойно», – зазначає Воропаєв.

Нагадаємо, Геллер – давній бізнес-партнер Ріната Ахметова. Воропаєва неофіційно називають «юристом Ахметова».

Як повідомляли, згідно зі списком мільярдерів, який складає американський журнал Forbes, найбагатшим українцем досі є Рінат Ахметов, статки якого за минулий рік зросли з $2,3 млрд до $4,6 млрд.