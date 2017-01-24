Вибори-2017 стартували

24.01.2017 Поділитися

Не дочекавшись квітня цього року, судді Апеляційного суду Полтавської області та їх харківські колеги розпочали підкилимну боротьбу за посаду голови суду, його заступника та очільників судових палат з розгляду кримінальних та цивільних справ.

«Останній Бастіон» порушував тему корупції в судовій гілці влади Полтавщини з 2014 року.

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«Останній Бастіон» відстоює інтереси народу України та верховенства права, діє на захист прав та свобод усіх претендентів, переслідує ідею чесного конкурсу на вказані посади. Враховуючи активні дії, зокрема медійні, двох претендентів із числа суддів Апеляційного суду Полтавської області на посади, видання невдовзі оприлюднить факти замовної «чорнухи» проти одного з їх опонентів.

Як наголосила хакерська група «Anonymous» у своєму твіті до новообраного президента США Дональда Трампа, «це не 80-ті роки. Інформація нікуди не зникає. Вона є».

Гнап Нерушима