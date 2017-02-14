Від 4 до 15 тис. грн: за скільки полтавські футболісти бігають у Першій та Другій лігах?

14.02.2017 Поділитися

Чималій кількості вболівальників цікаві заробітки футболістів. Усі 3 клуби Полтавщини, що виступають у Першій та Другій лігах, платять своїм гравцям менше тисячі доларів.

У другому за престижністю дивізіоні чемпіонату Україні середня зарплатня – 15 тис. грн. Саме така сума платиться найкращим гравцям у «Гірнику-Спорт» з Горішніх Плавнів та ФК «Полтава». Найменша зарплатня там – 10 та 5 тис. грн відповідно. Не дивлячись на те, що ці дві команди зірок з неба не хапають, але у їхній грі прослідковується стабільність. Не перший рік вони доводять, що невипадково перебралися до Першої ліги.

Що стосується «Гірника-Спорт», то кілька років тому команда провела два шикарних сезони. Спочатку колектив тодішнього наставника Ігоря Жабченка виграв Другу лігу, а вже у наступному чемпіонаті взяв «бронзу» Першого дивізіону. Щоправда, закріпитися на цьому рівні не зміг, і вже другий рік поспіль представляє із себе середняка чемпіонату.

ФК «Полтава» нещодавно реконструювала свій стадіон. У ході ремонту були змінені сидіння на більш сучасні, збільшена місткість трибун та встановлений навіс для захисту вболівальників від опадів та сонячних променів. Та на цьому задуми президента Соболєва не завершуються. Далеко не перший рік йдуть розмови про те, що «містяни» збираються обзавестися новим стадіоном, місткістю до 15 тис. місць. Проте становище клубу є нестабільним, оскільки не перший рік «Полтава» погрожує ПФЛ знятися зі змагань Першої ліги. Причиною цьому є буцімто несправедливе суддівство.

Фінансовими лідерами Першої ліги є маріупольський «Іллічівець», у якому гравці отримують від 10 до 120 тис. грн на місяць. Представники інших команд називають такі вливання коштів на зарплати – монополізацією футболу, бо маріупольцям набагато легше переманювати до себе гравців-лідерів зі слабших команд.

Проте нещодавній ребрединг пов’язаний зі зміною емблеми Професіональної футбольної ліги (ПФЛ), Першої та Другої ліги, торкнеться не лише заміни логотипів, а й фінансової складової. У керівництві ПФЛ зазначають, що результатами запланованих реформ стане збільшення кількості спонсорів команд та розвантаження видаткової частини клубів. Зараз – це лише слова, але вболівальники, гравці та функціонери виражають надію на те, що зміни таки відбудуться і це явище має урівноважити можливості команд.

Варто звернути увагу і на рівненський «Верес», де офіційна зарплатня – від 9 до 30 тис. грн. За цим показником рівняни – четверті у дивізіоні. Проте варто відзначити, що команда наразі претендує на підвищення у класі, тому зарплатні відомості мають включати в себе набагато більші кошти, інакше «Верес» – не конкурент жодній з команд Прем’єр-ліги. Цікаво те, що до рівненської команди зголосилися переходити футболісти з УПЛ. Яскравий тому приклад перехід влітку з «Волині» до Народної команди «Верес» нападника Дмитра Козьбана.

Виступає у цій команді захисник Артур Западня, який свого часу грав і за полтавську «Ворсклу». Цієї зими до Рівного вже переїхали такі футболісти з УПЛ, як колишній захисник кропивницької «Зірки» Ярема Каваців та півзахисник Валерій Лебідь, який виступав за «Олімпік». Також одним із наставників команди призначили Юрія Вірта. Ім’я колишнього голкіпера «Шахтаря» відоме кожному українському вболівальникові. Судячи з цього можна припустити, що коли до першолігової команди приїздить когорта досвідчених гравців, то амбіції таки підтверджуються фінансами.

«Черкаський Дніпро» та «Десна» з Чернігова також платять своїм гравцям чималі кошти. Але ці команди далеко не перший рік заявляють про свої задачі займати перші місця у чемпіонаті та підвищення у класі.

Найменше у Першій лізі заробляють гравці «Тернополя». Там розмір зарплат коливається від 2 до 3 тисяч гривень.

В цілому, реформи назріли. Доказ цьому не лише нерівні фінансові можливості команд, а й цілий ряд матчів із фіксованим результатом, про які говорять давно. Одним з останніх прикладів є гра «Іллічівець» – «Гірник-Спорт», на точний результат якої було поставлено у різних букмекерських конторах близько 250 тис. дол. Ще одним аргументом «за» реформи у футболі є величезна прірва між рівнями чемпіонату Прем’єр-ліги і Першої ліги. Відомо чимало прикладів, коли у найвищому дивізіоні не вистачало команд для початку нового чемпіонату, а першолігові клуби, які, до того ж, займали найвищі місця у своїх змаганнях, не були готові до такого тягаря для свого бюджету.

Тому ФФУ, УПЛ та ПФЛ мають створити умови аби клуби не лише більше витрачали, а й більше заробляли.

Друголіговий «Рух» за «Вересом».

Напевно, скоро стане традицією, коли спочатку в аматорському чемпіонаті, а потім у Другій лізі з’являються команди, які одразу анонсують свої плани щодо підкорення нових вершин. Не перший рік функціонери та уболівальники чують про амбіції «Руху» з Винників (Львівська область). Новостворена команда є спадкоємцем колишнього «Руху». Одним з тих, хто стоїть біля витоків оновленого клубу є Мирон Маркевич. Колишній тренер свого часу грав за цю команду, та й сам він уродженець Винників, тому йому явно небайдужа доля місцевого футболу. Маркевич, хоча й не тренер, проте частий гість на тренуваннях «Руху», який очолює його колишній помічник по «Металісту» Руслан Мостовий. Маркевич почасти займається селекцією.

Останні його вдалі перемовини пройшли з колишнім гравцем «Дніпра» – Євгеном Бохашвілі. Раніше грав за львівські «Карпати», у яких провів 15 поєдинків та одного разу відзначився у воротах суперника. Має досвід виступів за «Волинь» та охтирську «Нафтовик-Укрнафту». Серед відомих українському вболівальнику гравців за «Рух» виступають брати Борис та Григорій Баранці, які виступали за ФК «Львів», «Карпати», «Оболонь» та «Зірку». Андрій Гурський – колишній гравець «Оболоні», «Севастополя», «Карпат» та білоруського «Гомеля». Володимир Федорів – захищав емблему «Карпат», «Севастополя» та польської «Вісли».

Загалом гравці «Руху» заробляють від 5,5 тис. грн до 50 тис. грн. Другими за рівнем зарплат є «Балкани» з Одеської області, де платять 4-14 тис. грн. Замикають трійку лідерів за рівнем зарплат – «Мир». Тамтешні футболісти заробляють від 6 до 12 тис. грн.

А кременчуцький «Кремінь», не дивлячись на те, що утримує 1 місце після осінньої частини чемпіонату, платить своїм гравцям від 4 до 9 тис. грн. Сума порівняно невелика, але його футболісти мають інший стимул – закріпитися в основному складі, показати себе, привести команду до перемоги, щоб тебе помітили у полтавській «Ворсклі». Полтава та Кременчук далеко не перший рік співпрацюють у плані селекції. Яскравий цьому приклад Роман Безус, який перебрався до стану «біло-зелених» з «Креміня», закріпився у Полтаві та показав себе як спритний і технічний плеймейкер. Потім він перейшов до київського «Динамо», після того пограв у «Дніпрі». Зараз виступає за бельгійський «Сент-Трюйден», де вже став улюбленцем публіки.

В принципі, ситуацій у Другій лізі мало чим відрізняється від Першої. Відмінність у тому, що тамтешні команди витрачають і заробляють менше, ніж у Першому дивізіоні. Оскільки обидві ліги діють під егідою ПФЛ, тому прийдешні реформи мають однаково торкнутися обох чемпіонатів. Побажаємо лише командам, що представляють Полтавщину у професійному футболі, гідно виступати у своїх чемпіонатах та досягати нових вершин.

Віталій Кравченко