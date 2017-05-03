Від Лохвиці до Чорнух активно ремонтують дорогу
|Поділитися
На дорогах Полтавщини розпочалися активні ремонтні роботи. Як кладеться асфальт на ділянці дороги Лохвиця-Чорнухи, перевірив начальник Служби автомобільних доріг (САД) Полтавщини Володимир Трояновський.
За повідомленням прес-служби САД, роботи виконуються великими «картами» які тримаються в рази довше, ніж звичайний ямковий ремонт.
На такий вид робіт підрядник дає гарантію не менше 5 років.
На всіх автодорогах Полтавщини, де зараз тривають ремонти асфальтового покриття, за роботою підрядників слідкують інспектори Служби автомобільних доріг. Кажуть, що у разі виявлення будь-яких суттєвих недоліків чи взагалі відверто неякісного ремонту, підрядника змусять за власні кошти переробити все.
Наразі дороги області переважно ремонтують приватні компанії, з якими САД Полтавщини вже мала позитивний досвід роботи минулого року.