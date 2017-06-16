Від уживання аспірину щороку помирає 3 000 людей – вчені

16.06.2017 Поділитися

Учені вважають, що щоденне вживання аспірину для профілактики серцевих нападів та інсультів ставить під загрозу життя старих людей.

На думку медиків, ризик летального результату при щоденному вживанні аспірину людьми, що страждають від серцевих захворювань, набагато вище, ніж вважалося раніше, – повідомляє «Sundaynews».

Британські вчені наводять дані статистики: близько 40% британців старше 65 років регулярно вживають невеликі дози аспірину з метою розрідження крові. Вважається, що подібним чином можна запобігти виникненню тромбів і знизити ризик інсульту або інфаркту.

Однак, вважають експерти, ризик від, здавалось, безневинного препарату сильно недооцінений: від його прийому щорічно вмирають близько 3000 пацієнтів.

Як зазначає професор університету Оксфорда Пітер Ротуелл, у ході прийому пацієнтом у великих кількостях аспірину зростає імовірність виникнення внутрішньої кровотечі, що може призвести до раптової загибелі людини.

Незабаром дослідники продовжать ретельне вивчення небезпеки, що виникає при регулярному вживанні аспірину літніми людьми.

Відділ моніторингу