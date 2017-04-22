​Від Великодня до Вознесіння

22.04.2017 Поділитися

Пориньте у радісну атмосферу свят, завітавши в художній салон по вулиці Соборності у Полтаві, де експонується колективна виставка робіт найвідоміших полтавських митців.

Художники і майстри декоративно-вжиткового мистецтва представили роботи на тему Воскресіння і Вознесіння сина Божого: картини, які сюжетами возвеличують Великдень, вишиті рушники, серветки, кошики з лози, пасхальні яйця, виконані в найрізноманітніших художніх техніках, кераміку, ляльки тощо. Усім цим можна милуватися (вхід у художній салон вільний), а можна й придбати, що припало до душі, собі чи на подарунок.

Чудово передали атмосферу найбільшого християнського свята Великодня та Вознесіння, яке святкується через 40 днів після Пасхи, члени Полтавської організації Національної спілки художників України Віктор Трохимець-Милютін, Анатолій Лавренко, Сергій Шаматрін, Анатолій та В'ячеслав Коркішки, Олена Пушкарьова, Марина Рожнятовська, Юлія Сторожева, кандадат на вступ у спілку Юрій Шаповал та інші.

На полотнах багато храмів та ікон, але й пейзажі природи та надзвичайно одухотворені квіти. За допомогою багатобарвної палітри митці підкреслили: все є досконалим творінням Божим, його даром людям.

- Любов до краси повинна нас об'єднувати, - каже голова Полтавської організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко.

Ця краса справді єднає творчих людей, шанувальників мистецтва, всіх небайдужих до прекрасного.

Колективна Великодня виставка творів полтавських художників і майстрів декоративно-вжиткового мистецтва є традиційною. Започаткували її ще в період так званої горбачовської відлиги. Особливого національно -патріотичного піднесення ця виставка набула на початку Незалежності України. Вона проводиться щороку - змінюватися можуть лише акценти, особливості, форми презентацій, а суть зберігається.

Цьогорічна Великодня виставка, попри непрості реалії сьогодення, наповнена передчуттям хорошого, близького здійснення найкращих сподівань. Це передчуття витає в повітрі, його випромінює все у святковій експозиції. А відомо, що художники випереджають час, і кращим з них дано бачити майбутнє.

Отже, друзі, шанувальники мистецтва, посміхніться і радійте весні й чудовим святам, які вона несе! Усе буде добре!

Наталія Жовнір