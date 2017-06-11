Від засудженого шахрая Грішина до героя «Семена Семенченка» лише один Аваков

11.06.2017 Поділитися

Можна лише уявити розпач героя Майдану Арсена Авакова, який на четвертому році Революції Гідності раптом виявив, що до Верховної Ради України якимсь чином прокрався аферист і пройдисвіт – раніше засуджений шахрай Костя Грішін, якому вдалось змінити ім’я та прізвище на «Семен Семенченко», пише Володимир Бойко у своєму «Фейсбук».

Цілком природно, що, випадково довідавшись у квітні 2017 року про таке неподобство, Аваков став негайно бити на сполох: «Ті факти, – заявив міністр внутрішніх справ щодо Грішіна-Семенченка під час брифінґу 7 квітня 2017 року, – які випливають на поверхню відносно діяльності цього афериста, вони дуже чітко показують нам, що ця людина не гідна того мандату, який вона носить». А в ході брифінґу в Запоріжжі 6 червня 2017 року Арсен Борисович назвав Грішіна та його камарилью «штабом шизофреніків і хворих людей».

Цілком погоджуючись з героєм Майдану, якого на посаду міністра внутрішніх справ висунув волелюбний український народ в надії таким чином примусити Арсена Борисовича вивчити українську мову, сподіваюсь, що під час свого наступного брифінґу Аваков розповість, яка ж це паскуда в 2014 році:

– наказала вилучити з оперативно-довідкової картотеки МВС України інформацію про засудження в 1996 році та оголошення у всеукраїнській розшук у 2002 році Грішіна Костянтина Ігоровича;

– влаштувала шахраю зміну імені та прізвища з порушенням встановленого порядку;

– наказала зарахувати пройдисвіта, який ніколи ані дня не служив і не складав присягу (засуджених заборонено призивати на строкову службу в мирний час) капітаном Національної гвардії України по фальшивих документах;

– через тиждень після прийняття Грішіна до лав Нацгвардії внесла президенту Порошенку подання про нагородження афериста орденом;

– домоглась присвоєння «капітану Семенченку» звання майора, якого шахрай був позбавлений лише після втручання військової прокуратури;

– умовила Коломойського купити у власника партії «Самопоміч» Садового для Грішіна місце під №2 в списку на виборах до Верховної Ради України.

А на випадок якщо в Арсена Борисовича погано з пам’яттю, публікую подання про нагородження афериста орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – можливо, він упізнає підпис.