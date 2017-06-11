Від засудженого шахрая Грішина до героя «Семена Семенченка» лише один Аваков
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Можна лише уявити розпач героя Майдану Арсена Авакова, який на четвертому році Революції Гідності раптом виявив, що до Верховної Ради України якимсь чином прокрався аферист і пройдисвіт – раніше засуджений шахрай Костя Грішін, якому вдалось змінити ім’я та прізвище на «Семен Семенченко», пише Володимир Бойко у своєму «Фейсбук».
Цілком природно, що, випадково довідавшись у квітні 2017 року про таке неподобство, Аваков став негайно бити на сполох: «Ті факти, – заявив міністр внутрішніх справ щодо Грішіна-Семенченка під час брифінґу 7 квітня 2017 року, – які випливають на поверхню відносно діяльності цього афериста, вони дуже чітко показують нам, що ця людина не гідна того мандату, який вона носить». А в ході брифінґу в Запоріжжі 6 червня 2017 року Арсен Борисович назвав Грішіна та його камарилью «штабом шизофреніків і хворих людей».
Цілком погоджуючись з героєм Майдану, якого на посаду міністра внутрішніх справ висунув волелюбний український народ в надії таким чином примусити Арсена Борисовича вивчити українську мову, сподіваюсь, що під час свого наступного брифінґу Аваков розповість, яка ж це паскуда в 2014 році:
– наказала вилучити з оперативно-довідкової картотеки МВС України інформацію про засудження в 1996 році та оголошення у всеукраїнській розшук у 2002 році Грішіна Костянтина Ігоровича;
– влаштувала шахраю зміну імені та прізвища з порушенням встановленого порядку;
– наказала зарахувати пройдисвіта, який ніколи ані дня не служив і не складав присягу (засуджених заборонено призивати на строкову службу в мирний час) капітаном Національної гвардії України по фальшивих документах;
– через тиждень після прийняття Грішіна до лав Нацгвардії внесла президенту Порошенку подання про нагородження афериста орденом;
– домоглась присвоєння «капітану Семенченку» звання майора, якого шахрай був позбавлений лише після втручання військової прокуратури;
– умовила Коломойського купити у власника партії «Самопоміч» Садового для Грішіна місце під №2 в списку на виборах до Верховної Ради України.
А на випадок якщо в Арсена Борисовича погано з пам’яттю, публікую подання про нагородження афериста орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – можливо, він упізнає підпис.